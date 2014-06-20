Президент Порошенко осуществил первую рабочую поездку на Донбасс и посетил центр АТО

Сегодня, 20 июня, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко осуществил первую рабочую поездку в качестве Главы государства на Донбасс.

В Центре Антитеррористической операции Президент принял рапорт генерал-лейтенанта Виктора Муженко о том, что сегодня в 18.30 завершилась операция по установке на границе режима обороны. Президент приказал: «Переходим к следующей фазы мирного плана - установлению режима контроля над государственной границей».

"С моей стороны будут инициированы решительные шаги для того, чтобы жители Донбасса чувствовали себя в безопасности, что они украинцы. Требуем, чтобы боевики сложили оружие, освободили захваченные помещения, остановили мародерство, прекратили вооруженное сопротивление, отошли от Государственной границы Украины. Если этого не произойдет в течение недели, ведь прекращение огня объявляется на одну неделю, по окончанию срока, решительными шагами мы наведем порядок на востоке. Те, кто не примет условия прекращения огня, должны быть уничтожены. Те, кто не сложит оружие, удерживает заложников, убивает украинцев, не имеют права на прощение. Всем остальным мы даем шанс на мирную жизнь", - отметил Порошенко.

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Обращаясь к военнослужащим, привлеченным к АТО, Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что Украине очень нужна их помощь.

"Низкий поклон вам за мужество и героизм, которые вы демонстрируете в бою. Именно на ваши плечи ложится высочайшая ответственность - защищать страну, ее суверенитет, ее территориальную целостность, защищать украинский народ. Украинский народ очень благодарен и гордится вами. Он делает все возможное, чтобы украинские Вооруженные Силы, Национальная гвардия Украины теперь была первым приоритетом и украинской власти и народа", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что сегодня ночью и утром была проведена чрезвычайно важная военная операция.

"Вооруженные Силы завершили выполнение моего поручения по восстановлению контроля над государственной границей Украины. Речь идет о военном, боевом контроле. Речь не идет о том, что сейчас мы построили заборы, инженерные сооружения, расставили пограничников... нет. Но сегодня расставлены блокпосты оснащены тяжелым вооружением, и мною дано поручение - в случае попытки прорыва на украинскую территорию тяжелой техники или грузовиков с вооруженными наемниками, Вооруженные Силы способны обеспечить оборону Государственной границы", - сказал Президент.

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По его словам, первые попытки прорваться после восстановления режима контроля на Госгранице, привела к тому, что был остановлен БТР-80 18 мотострелковой бригады, расположенной в Чечне задержана другая военная техника, и режим перекрытия границы наконец начинает работать.

"После доклада руководства Вооруженных Сил мной будет отдан приказ всем военным армейским подразделениям, Национальной гвардии, МВД, пограничникам, батальонам территориальной обороны о приостановлении огня. Мы очень надеемся, что этот приказ будет услышан и поддержан. И я надеюсь, что исторический шанс, когда мир будет возвращен на землю Донбасса, будет использован", - отметил Порошенко.

"Армия - это согласованные действия. Нам нужна победа, а не только политическая демонстрация героизма. Нам нужно, чтобы меньше гибло украинских солдат и мирных жителей. И поэтому Вооруженные Силы, Национальная гвардия будут выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, и в месте, где немедленно не будет поддержан режим прекращения огня, сконцентрировано, скоординировано будет дан решительный отпор. У нас еще не было такой мощной и масштабной операции, которая завершилась сегодня утром. И по количеству привлеченных сил, и по количеству километров восстановленного контроля, по количеству погибших боевиков, и по эффективности и скоординированности наших Вооруженных Сил", - подчеркнул Глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко передал тепловизоры, бронежилеты и бинокли ночного наблюдения военным и бойцам Нацгвардии, которые служат на блокпостах.

"По моему поручению мы пригласим на каждый блокпост наблюдателя от ОБСЕ. Именно для того, чтобы зафиксировать - если будет применено оружие против украинского военного, он сразу имеет право давать огонь в ответ. Никакого дополнительного согласования этом не нуждается. Тщательные приказы получили Министр обороны Украины, начальник Генерального штаба, командующий Национальной гвардии и командующий АТО. Все четко скоординировано. Ни в коем случае беззащитным украинский военнослужащий не останется", - подчеркнул Петр Порошенко.

На встрече с гражданами Донецкой области в городе Святогорск Президент Украины рассказал о мирном плане по урегулированию ситуации в регионе, который был поддержан присутствующим местным населением и переселенцами из Славянска.

В 19.15 при участии Главы государства завершилось совещание в штабе Антитеррористической операции, в которой принимали участие первый заместитель руководителя АТЦ СБУ генерал-лейтенант Виктор Муженко, командующий Национальной гвардии Степан Полторак, Секретарь СНБО Андрей Парубий, и.о. Министра внутренних дел Арсен Аваков, а также представители пограничной службы.

Глава государства подчеркнул, что эта фаза мирного плана происходит в координации с инспекторами ОБСЕ и имеет четко ограниченный срок для того, чтобы все, кто поддерживает план Президента, имели возможность сложить оружие.

Президент Украины призвал всех поддержать действия, направленные на мирное урегулирование ситуации на востоке государства. Вместе с тем, Петр Порошенко подчеркнул, что «в случае, если будет совершено вооруженное нападение на украинские подразделения или мирное население, наши военные будут открывать ответный огонь».