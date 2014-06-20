На Донетчине бойцы Нацгвардии захватили российский БТР-80 (фото)
Террористы были частично уничтожены, частично задержаны, - отмечает министр.
В Донецкой области при попытке прорыва со стороны России вглубь территории Украины группы террористов бойцы Национальной гвардии Украины захватили БТР-80.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
”Сегодня ночью, при попытке прорыва со стороны России вглубь территории Украины группы террористов, в районе Марьяновки, подразделения Национальной гвардии Украины захватили БТР-80. Террористы были частично уничтожены, частично задержаны”, - написал министр.
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Аваков также предоставил фото захваченного БТР и его учетной книжки.
”Обратите внимание на печать российской воинской части. Это для дипломатов и сомневающихся. Есть великие слова великого русского воина. Их нужно напомнить Путину: ”Кто с мечем к нам придет, от меча и погибнет!”. Слава Украине!”, - написал министр.