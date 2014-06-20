Министр обороны: "Назовете координаты хотя бы одного танка - он будет немедленно уничтожен"

Сегодня, 20 июня, во время выступления в Верховной Раде исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль обнародовал доказательства того, что военная техника противника, который незаконно находится на территории Украины, российского производства.

"Мы имели оперативную информацию о том, что 10 боевых машин «Град» БМ21 пересекли государственную границу Украины и находятся на территории нашего государства. Одна машина была нами уничтожена и захвачена, и мы действительно нашли в этой машине доказательства, что это машина с 18 мотострелковой бригады из Чечни, из южного военного округа РФ. Там были блокноты, карточка огня, печати этой бригады. Нами сейчас выявлено 6 таких машин, кроме уже захваченной. Мы держим их в поле зрения, отслеживаем, и как только они появляются на дальности пушечного выстрела, мы сразу открываем огонь. Фактически наши действия не дают им возможности открыть прицельный огонь. Нами зафиксировано только два момента, когда реактивные установки открывали огонь, это по населенному пункту Белополье и населенному пункту Амвросиевка. В остальном мы не даем возможности это сделать", - рассказал исполняющий обязанности Министра обороны Украины.

Читайте такжеКоваль уверяет, что силы АТО восстановили полный контроль на границе с РФ

Он также сообщил, что было обнаружено 3 танка.

"Два из них нами были повреждены на прошлой неделе в районе Саур-Могилы, причем один полностью разрушен, другой противникам удалось эвакуировать. Это танки Т-64 с российской армии, без номеров, аккуратно закрашены - мы их отслеживаем. Также у наших противников есть 2 танка ИС-2, это танки, которые сняли с пьедестала, но движется только один, в нем нет боеприпасов. Он тоже нами отслеживается. Кроме того есть до 5 Бтров, мы их периодически уничтожаем и держим эти вопросы на контроле. На прошлой неделе мы полностью закрыли возможность поступления из РФ любой бронетанковой техники в Украину", - сообщил Коваль.

Читайте такжеВ Украине выявлено 3 российских танка и 7 боевых машин - Коваль

Исполняющий обязанности руководителя отечественного оборонного ведомства рассказал, что в госпиталях сейчас лечатся 296 раненых, и все они находятся в нормальных условиях.

"Позади боевых порядков мы развернули 2 полевых госпиталя, где предоставляем необходимую медицинскую помощь, эвакуация идет полным ходом. Лекарствами полностью обеспечены, проблемных вопросов нет. Мы забираем всех, кто имеет пулевые ранения, из других военных формирований, поскольку наши врачи имеют большой опыт работы в «горячих» точках, медики работают с полной отдачей", - подчеркнул Коваль.

Он отметил, что генералы Вооруженных Сил Украины несут полную ответственность за то что происходит сейчас, потому что АТО руководят именно генералы и офицеры ВС Украины.

"Обращаюсь ко всем. Армии нужна поддержка. Против армии проводится мощная информационная пропаганда, и есть много участников антиукраинской пропаганды. Если вы назовете координаты хотя бы одного танка, он будет немедленно уничтожен. Я вам даю слово", - подчеркнул Коваль.