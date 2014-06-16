В Амвросиевке при обстреле повреждены дома и центральный рынок
В городе Амвросиевка Донецкой области в результате обстрела повреждены более 20 домов и центральный рынок.
Об этом УНИАН сообщили департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой областной госадминистрации (ОГА). «Обстрелу подверглась Амвросиевка, в результате чего пострадали более 20 жилых домов. Поврежден центральный рынок города», - сказано в сообщении.
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При этом в ОГА подчеркнули, что местные власти принимают меры по контролю над ситуацией, устранению последствий обстрела, оказанию помощи пострадавшим гражданам.
Данные о погибших и раненых в результате обстрела в сообщении ОГА не приводятся.
Кроме того, по сообщению ОГА, в Шахтерском районе (в селах Дмитровка, Мариновка, Степановка) нарушена система связи, а в Дмитровке еще - электроснабжение.