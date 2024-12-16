Дмитрий Петровский

Многоорбитальная сеть из почти 300 спутников должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году.

Европейский Союз инвестирует 10,6 млрд евро в систему спутников, которые обеспечат зашифрованную глобальную интернет-связь.

Как сообщает Bloomberg, Европа стремится создать собственную альтернативу Starlink Илона Маска, имеющую более 6 тысяч спутников и обслуживающую клиентов в около 100 странах.

Европейский Союз подписал контракты о начале работы над многоорбитальной сетью из 290 спутников IRIS2, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году. Она может служить европейским правительствам и военным, а также частным клиентам.

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ЕС обеспокоен тем, что может стать зависимым от частной компании после того, как военные по всему миру проявили интерес к Starlink. План будет осуществляться через государственно-частное партнерство.

Отмечается, что Евросоюз инвестирует 6 млрд евро, компании выделяют 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство предоставит 550 млн евро. Контракт продлится 12 лет, и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения стран-членов блока.

Новый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс приветствовал подписание соглашения как "большой шаг вперед" для безопасности и обороны блока, заявив, что Европа находится под угрозой во многих отношениях, в том числе из-за глушения Россией навигационных сигналов.

"Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь", - отметил он.

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Использование Starlink на войне в Украине

7 декабря стало известно, что компания Илона Маска SpaceX заключила с Пентагоном контракт, по которому расширяется доступ Украины к более защищенной версии Starlink. Она имеет название Starshield.

В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.

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