На вокзале Белграда поезд врезался в бруствер: 20 человек пострадали

Более 20 пассажиров получили травмы при столкновении пассажирского поезда с ограничительным бруствером на железнодорожном вокзале Белграда.

Как сообщает «Газета.Ру», пассажирский поезд, направлявшийся в столицу Сербии из города Лапово, не смог вовремя остановиться из-за того, что машинист не смог своевременно сбросить скорость состава при остановке. В момент столкновения она составляла от трех до четырех километров в час.

Пострадавшим, которые получили в основном ушибы, оказали первую медицинскую помощь в амбулатории вокзала, после чего их доставили в Институт скорой помощи.