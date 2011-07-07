МВФ: Нет ни одной категории стран, которая заслуживает особого отношения

Новый глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД выделила три основных приоритета в развитии МВФ, в соответствии с которыми это ведомство должно стать более объединенным, надежным и всеобъемлющим.

Об этом она сообщила на своей первой пресс-конференции в качестве главы МВФ, сообщает BBC.

К.ЛАГАРД также обязалась продвигать реформы, которые бы помогли странам с развивающимися рынками иметь большее влияние в организации.

"Мир и дальше будет меняться," - сказала она.

К.ЛАГАРД также отметила, что фонд должен одинаково относиться ко всем странам: "Нет никакой категории стран, которая заслуживает особого отношения, нет и такой, которая почувствует жесткое обращение".

Объясняя свой тезис о всеохватности, она сказала: "Мы не можем анализировать экономику, используя стандартные, традиционные критерии ... Наши подходы следует расширить".