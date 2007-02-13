Президент Европарламента считает, что ЕС нужно реформировать
Поттеринг выступил с инаугурационной речью
|Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ
Об этом он заявил сегодня в Страсбурге в инаугурационной речи на сессии Европарламента по случаю начала выполнения полномочий Президента.
“Мы должны отвечать на срочные запросы наших граждан”, - заявил Х.-Г.ПОТТЕРИНГ.
“Нам нужна Европа, которая верит в себя и черпает силы в своих ценностях”, - добавил он.
В связи с этим Президент Европарламента призвал журналистов подавать сбалансированную и правдивую информацию о деятельности европейских институтов. Кроме того, он обратился с предложением к национальным телеканалам организовать постоянные ток-шоу по европейским проблемам, на которые приглашать европейских функционеров и депутатов Европарламента.
Он также высказался за создание специального музея Европы.
“Это не должен быть музей динозавров. Он должен рассказывать о том, как объединялась Европа и с какой целью”, - отметил Х.-Г.ПОТТЕРИНГ.
В то же время, по словам Президента Европарламента, сама Европа для лучшего удовлетворения потребностей своих граждан нуждается в реформировании.
Прежде всего, по его словам, речь идет о необходимости решить дальнейшую судьбу конституционного соглашения.
“Я не понимаю тех, кто критикует Брюссель за различные недостатки и при этом отбрасывает конституционное соглашение, которое направлено на преодоление этих недостатков”, - заявил Президент Европарламента.
Он напомнил, что Европарламент был и остается постоянным сторонником ратификации конституционного соглашения, а также поблагодарил канцлера председательствующей в ЕС Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ за намерение возобновить переговорный процесс о ратификации конституционного соглашения в ЕС.
Как сообщал УНИАН, Х.-Г.ПОТТЕРИНГ был избран Президентом Европарламента в начале января 2007 года. Он будет возглавлять Европарламент до новых выборов в парламент в 2009 году.
По традиции, на протяжении 5-летнего срока деятельности Европарламента, его возглавляют 2 президента – каждый по 2,5 года. Предшественником Х.-Г.ПОТТЕРИНГА был Хосе БОРРЕЛЬ.