Новый клип Тейлор Свифт побил рекорд YouTube по просмотрам за сутки (видео)

Новый клип Тейлор Свифт собрал 28 миллионов просмотров на YouTube в первые 24 часа после публикации на официальном канале. Как пишет The Evening Standard, работа Look What You Made Me Do побила рекорд 2015 года, когда видео Adele на песню Hello посмотрели 27,7 миллиона человек.

27-летня Свифт презентовала свой новый клип на церемонии MTV Video Music Awards в воскресенье вечером.

Четырехминутная история начинается с того, что певица вылезает из могилы и объявляет себя прошлую "мертвой", после чего несколько разных версий Свифт обсуждают, как они относятся к тому, что говорят о них медиа.