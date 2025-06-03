По слухам, устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску.

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и руководитель OpenAI Сэм Альтман работают над загадочным ИИ-гаджетом, которое обещает стать серьезной альтернативой привычным смартфонам. У такого устройства не будет ни экрана, ни привычного интерфейса.

Теперь же стало известно, что Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса, одобрила этот таинственный аппарат и, более того, вложила средства в его разработку, пишет портал Business Insider.

В недавнем совместном интервью Джони Айв и Лорен Джобс вспомнили о совместной работе Айва с Джобсом в Apple и затронули грядущее устройство. Ранее в мае Айв уже заявлял, что его последняя работа движима желанием "взять на себя ответственность за непредвиденные последствия", связанные с iPhone, намекая на зависимость людей от экрана и соцсетей.

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Айв снова признал это, заявив, что сотрудничество с Альтманом возродило его оптимизм в отношении технологий. "Если вы создаете что-то новое, если вы внедряете инновации, всегда будут непредвиденные последствия, и некоторые из них будут замечательными, а некоторые – вредными", – сказал он.

Пока нет никаких дополнительных подробностей об устройстве, которое Джони Айв создает совместно с OpenAI.Ожидается, что это не будет классический смартфон или умные очки. По слухам, устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску.

Слухи о сотрудничестве Джонатана Айва и Сэма Альтмана впервые появились еще в 2023 году. Тогда упоминалось, что они участвуют в создании некого гаджета, который может "перевернуть мир технологий", как это сделал iPhone в свое время.

И если об Альтмане в последнее время говорят очень много, то о Джонатане Айве могли позабыть. Во время работы в Apple он руководил командой дизайнеров, ответственной за iPod, iPhone, iPad и MacBook, поэтому можно ожидать что, что бы ни было в разработке, оно будет выглядеть стильно.

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