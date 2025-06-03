Победитель президентских выборов в Польше выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной.

Лидер президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий ожидает продолжения партнерства с Украиной. Об этом он написал в сети Х в ответ на опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским поздравление с победой в избирательной гонке.

"Уважаемый господин президент Зеленский, спасибо за ваше сообщение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", - отметил Навроцкий.

Он отметил, что "Польша была самым решительным сторонником Украины" против российской агрессии.

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"Ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", - написал далее победитель выборов.

Президентские выборы в Польше

Как сообщал УНИАН, нынешние президентские выборы в Польше стали одними из самых напряженных за последний период. Первый тур состоялся 18 мая, а второй - 1 июня. Во втором туре соревновались два кандидата с противоположными политическими взглядами. Рафал Тшасковский - либеральный мэр Варшавы, представитель правящей коалиции "Гражданская платформа", сторонник европейской интеграции, реформ судебной системы и поддержки прав ЛГБТ+. Между тем Кароль Навроцкий - консервативный историк, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику относительно вступления Украины в НАТО. В результате на выборах победу одержал Навроцкий.

Посол Польши в Украине в 2005-2010 годах Яцек Ключковский уверен, что с победой Навроцкого на президентских выборах в Польше не стоит ждать резкой переориентации страны в сторону пророссийской политики. По словам Ключковского, Навроцкий является антироссийским политиком, и в этом заключается основная разница между ним и венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Экс-посол говорит, что во время саммитов НАТО Навроцкий будет выступать против приглашения Украины в Альянс, но это большого значения не имеет в условиях, когда Америка против.

Если говорить о поддержке Украины в войне против РФ, то экс-посол заверил, что помощь со стороны Польши не прекратится. Однако Ключковский предупредил, что в вопросах исторической памяти давление новой власти Польши на Украину будет расти.

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