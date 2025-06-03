3 июня 2025 года Служба безопасности Украины (далее – СБУ) в третий раз за время полномасштабной войны России против Украины поразила Крымский мост. Во время операции под водой была взорвана одна из опор главного пролета незаконно построенной переправы.
В СБУ заявили, что поспособствовали повреждению опоры моста 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Отмечалось, что фактически мост через Керченский пролив находится в аварийном состоянии. Украинское издание Defense Express также обратило внимание на то, что служба поделилась видео с моментом подрыва. Это свидетельствует либо о взломе сети видеонаблюдения на переправе, либо об установке собственного устройства.
Что касается самого взрыва, то подрыв осуществлялся под водой – на глубине около 10 метров, именно поэтому нет огня и столбов дыма, которыми сопровождались предыдущие поражения Крымского моста. В то же время оценить реальное состояние поврежденной опоры можно будет только во время водолазных работ. А тот факт, что взрыв произошел глубоко в море, говорит и о сложности проведения любых ремонтных работ, акцентируется в материале.
Но больше внимания привлекает вопрос, какое же средство использовали для поражения Крымского моста. Только само взрывчатое вещество весило более тонны без самого корпуса, поэтому вряд ли поместили его туда с помощью пловцов. Одним из вариантов могло быть применение подводных дронов, предполагают в Defense Express.
"В частности, можно напомнить о публично продемонстрированном дроне "Толока". Но не TLK-150, который имеет очень ограниченные возможности: дальность хода до 100 км, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки – 20-50 кг. А об анонсированных TLK 400 с длиной 4-6 метров, дальностью 1200 км, и массой БЧ до 500 кг. Или TLK 1000 длиной 4-12 метров, дальностью 2000 км, и полезной нагрузкой 5000 кг", – пишут авторы.
Кроме того, в августе 2023 года было продемонстрировано испытание подводного дрона под названием "Маричка". Его длина составляет 6 метров, диаметр – 1 метр, а дальность хода – до 1000 км. Кроме того, заявлялось, что дрон может нести более 1000 кг.
При этом специалисты утверждают, что известные проекты украинских подводных дронов оснащены системами, которые отвечают за спутниковую навигацию и связь с оператором.
"Отметим, что дальность маршрута для морского подводного дрона до Крымского моста, с обхождением пока оккупированного Крыма на адекватной дальности, около 650 км. При этом последние несколько километров объективно самые тяжелые, потому что необходимо учитывать возможность размещения россиянами акустических сенсоров, а также четко пройти по фарватеру не задев боновые заграждения", – добавляют авторы материала.
При этом в Defense Express не исключают, что если для атаки использовали подводный дрон, его могли установить и под днищем судна, которое шло в российский порт на Азовском море.
В таком случае мог бы быть нивелирован вопрос запаса хода и автономности дрона. Такой подход также мог бы помочь с решением вопроса обхождения акустического контроля.
"Но это отвязывает от пока известных украинских подводных дронов, потому что его задачей было бы преодолеть значительно меньшее расстояние", – резюмирует издание.
Атаки на Крымский мост: хронология
Россияне незаконно начали строительство Крымского моста в 2016 году, чтобы соединить материковую Россию с временно оккупированным Крымом. Автомобильную часть переправы захватчики открыли в 2018 году, железнодорожную – в 2019.
С началом полномасштабной войны РФ против Украины Крым использовался россиянами, в частности, как логистический хаб – оттуда оккупанты перебрасывали силы и средства на юг Украины.
Впервые украинские спецслужбы атаковали мост 8 октября 2022 года. Тогда на мосту прогремел мощный взрыв, что повлекло за собой частичное обрушение автомобильных пролетов. Россияне говорили о грузовике, в который была заложена взрывчатка.
Вторая атака произошла уже в июле 2023 года. Тогда были успешно применены морские дроны СБУ. Один из пролетов переправы обвалился.
3 июня произошло уже третье успешное поражение объекта – это тоже работа Службы безопасности Украины. Взрывное устройство активировали в 4:44 утра. Уже днем 3 июня россияне сообщили, что мост снова под атакой.