В арсенале Украины есть несколько средств, которые могли помочь в поражении незаконно построенного моста.

3 июня 2025 года Служба безопасности Украины (далее – СБУ) в третий раз за время полномасштабной войны России против Украины поразила Крымский мост. Во время операции под водой была взорвана одна из опор главного пролета незаконно построенной переправы.

В СБУ заявили, что поспособствовали повреждению опоры моста 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Отмечалось, что фактически мост через Керченский пролив находится в аварийном состоянии. Украинское издание Defense Express также обратило внимание на то, что служба поделилась видео с моментом подрыва. Это свидетельствует либо о взломе сети видеонаблюдения на переправе, либо об установке собственного устройства.

Что касается самого взрыва, то подрыв осуществлялся под водой – на глубине около 10 метров, именно поэтому нет огня и столбов дыма, которыми сопровождались предыдущие поражения Крымского моста. В то же время оценить реальное состояние поврежденной опоры можно будет только во время водолазных работ. А тот факт, что взрыв произошел глубоко в море, говорит и о сложности проведения любых ремонтных работ, акцентируется в материале.

Видео дня

Но больше внимания привлекает вопрос, какое же средство использовали для поражения Крымского моста. Только само взрывчатое вещество весило более тонны без самого корпуса, поэтому вряд ли поместили его туда с помощью пловцов. Одним из вариантов могло быть применение подводных дронов, предполагают в Defense Express.

"В частности, можно напомнить о публично продемонстрированном дроне "Толока". Но не TLK-150, который имеет очень ограниченные возможности: дальность хода до 100 км, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки – 20-50 кг. А об анонсированных TLK 400 с длиной 4-6 метров, дальностью 1200 км, и массой БЧ до 500 кг. Или TLK 1000 длиной 4-12 метров, дальностью 2000 км, и полезной нагрузкой 5000 кг", – пишут авторы.

Кроме того, в августе 2023 года было продемонстрировано испытание подводного дрона под названием "Маричка". Его длина составляет 6 метров, диаметр – 1 метр, а дальность хода – до 1000 км. Кроме того, заявлялось, что дрон может нести более 1000 кг.

При этом специалисты утверждают, что известные проекты украинских подводных дронов оснащены системами, которые отвечают за спутниковую навигацию и связь с оператором.

"Отметим, что дальность маршрута для морского подводного дрона до Крымского моста, с обхождением пока оккупированного Крыма на адекватной дальности, около 650 км. При этом последние несколько километров объективно самые тяжелые, потому что необходимо учитывать возможность размещения россиянами акустических сенсоров, а также четко пройти по фарватеру не задев боновые заграждения", – добавляют авторы материала.

При этом в Defense Express не исключают, что если для атаки использовали подводный дрон, его могли установить и под днищем судна, которое шло в российский порт на Азовском море.

В таком случае мог бы быть нивелирован вопрос запаса хода и автономности дрона. Такой подход также мог бы помочь с решением вопроса обхождения акустического контроля.

"Но это отвязывает от пока известных украинских подводных дронов, потому что его задачей было бы преодолеть значительно меньшее расстояние", – резюмирует издание.

Атаки на Крымский мост: хронология

Россияне незаконно начали строительство Крымского моста в 2016 году, чтобы соединить материковую Россию с временно оккупированным Крымом. Автомобильную часть переправы захватчики открыли в 2018 году, железнодорожную – в 2019.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины Крым использовался россиянами, в частности, как логистический хаб – оттуда оккупанты перебрасывали силы и средства на юг Украины.

Впервые украинские спецслужбы атаковали мост 8 октября 2022 года. Тогда на мосту прогремел мощный взрыв, что повлекло за собой частичное обрушение автомобильных пролетов. Россияне говорили о грузовике, в который была заложена взрывчатка.

Вторая атака произошла уже в июле 2023 года. Тогда были успешно применены морские дроны СБУ. Один из пролетов переправы обвалился.

3 июня произошло уже третье успешное поражение объекта – это тоже работа Службы безопасности Украины. Взрывное устройство активировали в 4:44 утра. Уже днем 3 июня россияне сообщили, что мост снова под атакой.

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