Украина настаивает на соглашении с ЕС на лучших условиях, чем те, что были до войны.

Украина планирует изменить свою политику в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции, чтобы адаптироваться к ожидаемому завершению свободного доступа к прибыльному рынку Европейского Союза (далее – ЕС). Речь идет о потенциальном сокращении экспорта сырья и одновременной активизации внутренней переработки пищевых продуктов.

Об этом Reuters сообщил министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль. Как пишет агентство, в прошлом году сельскохозяйственные товары составили около 60% от общего объема экспорта Украины в размере 41,6 млрд долларов. При этом Евросоюз приобрел около 60% этих товаров на сумму в примерно 15 миллиардов долларов.

ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинское сельское хозяйство после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Но эта договоренность должна закончиться 5 июня.

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Поскольку фермеры ЕС настойчиво лоббируют ограничения на более дешевую украинскую продукцию, которая составляет им конкуренцию, режим свободной торговли должен быть заменен квотами. Их окончательный объем должен быть согласован Украиной и ЕС до конца июля.

В прошлом месяце высокопоставленный украинский законодатель заявил, что прекращение преференциальной торговли с ЕС может лишить Киев 3,5 миллиарда евро годового дохода. Другие рынки не смогут заполнить эту дыру.

На вопрос, как с этим справится Киев, министр аграрной политики Виталий Коваль в интервью ответил, что изменения в экспортной политике обязательно будут:

"Они будут обусловлены холодным расчетом, поскольку мы понимаем, что понесем убытки, если изменится торговый режим".

Коваль не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, но сказал, что внутреннее производство является "вопросом национальных интересов" и стратегией правительства.

Отмечается, что сейчас экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не облагается налогом. Но переработчики масличных культур уже предложили правительству ограничить экспорт их продукции, чтобы увеличить внутреннее производство растительного масла. Это может стимулировать экспорт переработанных масел, которые являются более прибыльными, чем масличные культуры как сырье.

Коваль заявил, что украинские заводы по переработке масличных культур работают лишь примерно на 65% мощности. Его министерство "изучает все способы использования наших украинских перерабатывающих заводов для создания дополнительной стоимости и продуктов переработки".

Украина традиционно экспортирует около половины своего урожая сои и большую часть урожая рапса. По словам Коваля, Украине нужно сделать больше, чтобы воспользоваться преимуществами собственного сырья.

"Если кто-то думает, что нас можно определенными методами заставить стать колонией, которая будет поставлять природные ресурсы, которая будет поставлять сырье, выгодное для кого-то, – этого не произойдет", – цитирует министра Reuters.

Коваль добавил, что Украина настаивает на соглашении с ЕС на лучших условиях, чем те, что были до войны.

"Квоты точно будут, мы надеемся, что будет расширение квот по сравнению с 2021 годом", – сказал он.

Завершение "торгового безвиза" с ЕС – что известно

"Торговый безвиз" между Украиной и ЕС действует с 4 июня 2022 года. Таким образом Евросоюз пытался поддержать украинскую экономику после начала российского вторжения, временно отменив пошлины и квоты на экспорт продукции из Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной. Действие упрощенных условий для экспорта украинской продукции завершается с 5 июня 2025 года.

При этом отмечается, что квоты являются временной мерой, и блок работает над пересмотром условий зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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