Мощное землетрясение в Киргизии: 58 погибших, 50 раненых

В Алайском районе Киргизии в понедельник рано утром произошло сильное землетрясение. По предварительным данным МЧС республики, в результате подземных толчков погибли 58 человек, еще 50 получили ранения, сообщает Newsru.

"В Селе Нура Алайского района разрушены 120 построек. Там сила толчков достигла 8 баллов, так как село находится недалеко от эпицентра землетрясения, - сказал представитель МЧС Киргизии.

По его данным, "министр ЧС КР Камчыбек Ташиев с минуты на минуту уже приземлится в зоне бедствия, и тогда у нас будут более полные данные"

Однако "наиболее пострадало село Нура в Алайском районе". По его словам, в некоторых районах разрушено 70-80% построек. На место бедствия выехали спасатели.