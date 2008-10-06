У «Дойче телекома» украли телефоны и адреса 17 миллионов клиентов

Концерн «Дойче телеком» стал жертвой громадного скандала относительно кражи данных.

Как передает «Немецкая волна», руководство концерна признало, что в 2006 году в чужие руки попали частные данные 17 миллионов клиентов оператора мобильной связи «Ти-Мобайл», его дочерней компании.

Сознаться вынудила статья влиятельного журнала «Шпигель», обнародованная в субботу.

Скандал является особо громким, ведь, как утверждает гамбургское издание, среди прочего, были украдены личные данные известных людей: телеведущих, министров и бизнесменов.

Подтвердив потерю базы данных, в «Дойче телеком» в то же время заявили, что об этом было своевременно сообщено стражам порядка, данные в полном объеме возобновлены и оснований считать, что их кому-то продали, нет.