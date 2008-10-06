Израильские разведчики поддержали Барака Обаму

Ряд бывших руководителей ЦАХАЛ и израильской разведки "Моссад" выступили в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы. Бывшие израильские силовики уверены, что победа Обамы будет выгодна для Израиля, пишет газета The Jerusalem Post.

Корреспонденты издания приводят высказывания начальника подразделения стратегического планирования армии Израиля Шломо Брома, бывшего начальника "Моссада" Эфраима Халеви и многих других израильтян, ранее занимавших видные посты в силовых ведомствах страны. Все они сходятся во мнении, что политика, проводимая нынешним президентом США, пошла Израилю во вред, и что однопартиец Джорджа Буша Джон Маккейн вряд ли будет вести себя по другому.

Бывшие сотрудники ЦАХАЛ и "Моссада" считают, что именно Обаме удастся "открыть новую страницу взаимоотношений между арабским миром и Израилем и добиться стабильности на Ближнем Востоке".

Отметим, что в своих выступлениях Джон Маккейн называет одним из основных недостатков Барака Обамы неопытность демократа в вопросах внешней политики.

Лента.ру