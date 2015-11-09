В американском Висконсине сошел с рельсов поезд с нефтью
В американском штате Висконсин сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть, в районе города Уотертаун. Днем ранее в том же штате, в городке, расположенном на реке Миссиссиппи, опрокинулись несколько цистерн товарного поезда, перевозившего этанол.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Представитель Канадской тихоокеанской железной дороги в официальном письме, разосланном в местные СМИ, сообщил, что в воскресенье в два часа дня по местному времени 10 вагонов сошли с рельсов во время движения товарного поезда, направлявшегося на восток.
Сообщается, что никто не пострадал и пожара на месте аварии не было. Сейчас там работают специалисты.
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Как сообщают местные СМИ, жители местности, прилегающей к месту аварии, могут быть эвакуированы.
Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, нефть вытекает из опрокинувшихся цистерн.
"Канадская тихоокеанская дорога весьма серьезно относится к произошедшему", - говорится в пресс-релизе.
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Днем ранее, в субботу, в 8.45 утра вблизи города Альма на западе Висконсина сошел с рельсов грузовой поезд, в результате чего пролились десятки тысяч литров этанола. Представители железной дороги заявили, что в воскресенье специалисты продолжили собирать этанол из пяти опрокинувшихся цистерн.
Отмечается, что сейчас утечка устранена, а вдоль реки Миссиссиппи установлены специальные заграждения, препятствующие попаданию этанола в воду.
Во время аварии никто не пострадал. Ожидается, что железнодорожное сообщение на этом участке будет восстановлено в понедельник.