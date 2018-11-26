Анджелина Джоли решила стать ведущей на радио

Как Джоли будет совмещать съемки в кино и новую работу, инсайдеры не сообщают.

Анджелина Джоли, которая на днях в монохромном наряде посетила светское мероприятие, осваивает новую профессию - теперь звезда будет покорять радиоэфиры.

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Актриса и режиссер Анджелина Джоли будет ведущей и редактором программы "Radio 4 Today" на телеканале BBC, передает ТСН. И вероятно это станет самой популярной радиопрограммой уходящего года.

В новом амплуа Анджелина дебютирует 28 декабря.

В эфирах этой программы поднимают сложные темы, нерешенные и глобальные проблемы людей, которые оказались в затруднительной ситуации.

Первый эфир Анджелины будет посвящен теме беженцев, главной проблеме, которой занимается Джоли как посол ООН. Также одной из тем радиоэфира Энджи будет унижение женщин-военных.

Окружение актрисы говорит, что Джоли невероятно счастлива, что у нее будет возможность каждые выходные обсуждать крайне важные для человечества вопросы. Как Джоли будет совмещать съемки в кино и новую работу, не сообщается.

Напомним, что до сих пор женатые Анджелина Джоли и Брэд Питт продлили бракоразводный процесс до следующего года.