ДТП с актером Джорджем Клуни попало на видео

На видео видно, как актер на скорости врезался в легковушку.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировался голливудский актер Джордж Клуни, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео инцидента, на котором видно, как актер на скорости врезался в легковушку, опубликовало издание Corriere della Sera.

ДТП произошло 10 июля на итальянском острове Сардиния. Как сообщал УНИАН, актер на мотоцикле столкнулся с автомобилем Mercedes по дороге на съемки в город Ольбия.

По данным СМИ, Клуни ударился о лобовое стекло автомобиля и упал на дорогу, в результате чего получил травмы таза и руки.

Актер вместе со своей семьей приехал на Сардинию, где имеет собственный дом, в конце прошлого месяца. Они проводят лето в Италии, параллельно Клуни продюсирует и участвует в съемках мини-сериала "Catch-22".