ДТП с актером Джорджем Клуни попало на видео
14:26, 11 июля 2018Мир
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На видео видно, как актер на скорости врезался в легковушку.
Джордж Клуни / REUTERS
Дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировался голливудский актер Джордж Клуни, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео инцидента, на котором видно, как актер на скорости врезался в легковушку, опубликовало издание Corriere della Sera.
Актер Джордж Клуни попал в ДТП
ДТП произошло 10 июля на итальянском острове Сардиния. Как сообщал УНИАН, актер на мотоцикле столкнулся с автомобилем Mercedes по дороге на съемки в город Ольбия.
По данным СМИ, Клуни ударился о лобовое стекло автомобиля и упал на дорогу, в результате чего получил травмы таза и руки.
Актер вместе со своей семьей приехал на Сардинию, где имеет собственный дом, в конце прошлого месяца. Они проводят лето в Италии, параллельно Клуни продюсирует и участвует в съемках мини-сериала "Catch-22".
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