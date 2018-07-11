ДТП с актером Джорджем Клуни попало на видео

14:26, 11 июля 2018
Мир
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Джордж Клуні / REUTERS

Видео инцидента, на котором видно, как актер на скорости врезался в легковушку, опубликовало издание Corriere della Sera.

ДТП произошло 10 июля на итальянском острове Сардиния. Как сообщал УНИАН, актер на мотоцикле столкнулся с автомобилем Mercedes по дороге на съемки в город Ольбия.

По данным СМИ, Клуни ударился о лобовое стекло автомобиля и упал на дорогу, в результате чего получил травмы таза и руки.

Актер вместе со своей семьей приехал на Сардинию, где имеет собственный дом, в конце прошлого месяца. Они проводят лето в Италии, параллельно Клуни продюсирует и участвует в съемках мини-сериала "Catch-22".

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Теги: #ДТП#Джордж Клуни