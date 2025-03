Особую роль в военных операциях против России с начала полномасштабной войны играли Великобритания и США, говорится в материале.

Уровень сотрудничества между украинским военным командованием и США и Британией в первые годы полномасштабной войны был значительно теснее, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует секретная военная операция, к которой были привлечены британские спецназовцы, ЦРУ и украинские генералы и которая имела целью разработали стратегию поражения России. Об этом пишет The Telegraph, анализируя данные масштабного расследования The New York Times.

The Telegraph отметило, что сообщения о роли западного военного планирования и обмена разведданными периодически появлялись с момента вторжения, а теперь стало известно, что уровень сотрудничества был значительно выше, чем ожидалось. И это, вероятно, вызовет возмущение в Кремле, который постоянно заявляет, что Россия воюет не только с Украиной, а со всем Западом и НАТО, предположило издание.

Оно привело подробности военной операции, которая предусматривала участие ЦРУ и Британии. С украинской стороны к ней были привлечены два генерала, которые были доставлены за границу вооруженной охраной по дипломатическим паспортам.

Операционный центр был создан через два месяца после начала войны на военной базе Clay Kaserne в Висбадене (Германия) - штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке. Он стал основным узлом для координации совместных усилий союзников НАТО, которые помогали Украине.

Согласно расследованию, американцы предоставили широкий спектр оружия, разведданных, стратегии и планирования, тогда как британский генерал руководил центром материально-технического обеспечения с базы Clay Kaserne.

Отмечается, что Великобритания разместила в Украине небольшие группы офицеров, что дало британским военным планировщикам значительные рычаги влияния.

Источники утверждают, что тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес требовал увольнения генерал-майора, бывшего командующего Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрея Ковальчука за то, что тот колебался с решением атаковать российские войска вблизи Херсона, у которых на правом берегу Днепра не хватало продовольствия и боеприпасов.

В материале говорится, что Уоллес обратился к американским военным с вопросом, как бы они поступили в такой ситуации. Генерал США Кристофер Донахью ответил, что он бы уволил командира. После этого министр обороны Британии якобы начал настаивать на увольнении украинского генерала.

Однако Уоллес опроверг эту информацию изданию, сказав, что он "никогда не требовал замены ни одного генерала" и что он не вмешивался в кадровые решения украинского командования.

В расследовании отмечается, что пока британские спецназовцы помогали Украине, администрация США забрала своих военных из Украины и закрыла посольство. Старший военный офицер США сказал якобы сказал: "Русские наступают - увидимся". Однако небольшой группе сотрудников ЦРУ разрешили остаться, отмечается в отчете.

Между тем в Висбадене другие офицеры ЦРУ помогли спланировать и поддержать кампанию по обмену разведданными, которая привела к точечным ударам по ключевым российским целям сначала на оккупированной территории, а затем и в России.

Отмечается, что расследование NYT "фиксирует сложное геополитическое балансирование, с которым пришлось справиться как США, так и Великобритании, учитывая серьезные опасения, что слишком глубокое участие в конфликте" может спровоцировать ядерный ответ Москвы.

Также подчеркивается, что если в начале полномасштабной войны поддержка Запада Украины сводилась прежде всего к предоставлению вооружения, то к середине 2024 года американские и британские офицеры контролировали каждый аспект каждого удара для конкретной операции в Крыму - от определения координат цели до расчета траектории полета ракет.

Расследование NYT: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в своем расследовании NYT рассказал о тайном сотрудничестве США и Украины с момента широкомасштабного вторжения России. Как пишет издание, развитие и внутренняя работа этого партнерства были известны только узкому кругу американских и союзных чиновников. NYT отметил, что идея партнерства заключалась в том, что тесное сотрудничество США и Украины компенсирует огромные преимущества РФ в живой силе и вооружении.

В частности, NYT раскрыл, как готовился удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Отмечается, что летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной. "Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS", - утверждается в расследовании. Журналисты добавили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail ("Лунный град"), которую совместно разработали украинцы и американцы.

Кроме того, в расследовании говорится, что Россия готовилась нанести ядерный удар по ВСУ в 2022 году. Российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить их продвижение через Днепр. До этого момента разведка США оценивала вероятность такого исхода в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50 процентов.

