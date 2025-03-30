Журналисты добавили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail, которую своместно разработали украинцы и американцы.

Издание The New York Times (NYT) провело масштабное расследование военного сотрудничества США и Украины после полномасштабного российского вторжения. Журналисты выяснили много интересных моментов.

В частности, издание выяснило, что летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной.

"Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS", - утверждается в расследовании газеты NYT. Журналисты добавили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail ("Лунный град"), которую своместно разработали украинцы и американцы.

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Эта операция предусматривала удары по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму. И хотя удары по Крымскому мосту были одной из красных линий для США, они вконце концов согласились на это.

Планировалось, что ATACMS ударят по уязвимым промежуткам моста, а морские беспилотники взорвуться возле опор моста, но россияне усилили защиту опор. После этого украинские военные предложили атаковать только ракетами ATACMS. Американские чиновники возражали, утверждая, что ракеты не дадут надежного результата, поэтому нужно или подождать, или отказаться от удара.

В конце концов американцы сдались и в середине августа 2024 года украинские военные ударили ATACMS по мосту. Журналисты отметили, что этот запланированный удар нанес минимальный ущерб объекту.

После неудачного удара один из американских военных чиновников заявил, что "иногда они (украинцы - ред.) должны попытаться и потерпеть неудачу, чтобы увидеть, что мы правы".

NYT добавил, что кроме Крымского моста, операция Lunar Hail включала удары военным кораблям, самолетам, командным пунктам, составам вооружений и техническим объектам россиян. Эти атаки были успешными, поскольку российские объекты были либо уничтожены, либо их перенесли на материк.

Удары по Крымскому мосту

ВСУ уже несколько раз били по Крымскому мосту. Впервые удар был нанесен в начале октября 2022 года. В результате удара там загорелись железнодорожные вагоны с топливом, частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

Второй раз по мосту прилетело летом 2023 года. Тогда там был уничтожен один пролет, и еще один поврежден.

А уже в начале лета 2024 года глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил, могут ли ракеты ATACMS полностью уничтожить Крымский мост.

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