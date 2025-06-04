В посольстве призывают своих граждан, находящихся в Украине быть осторожными.

В связи с угрозой "значительных воздушных атак" России по территории Украины необходимо быть особенно осторожными. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"Россия в течение последних недель усилила интенсивность своих ракетных атак и атак беспилотников против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак", - сказано в сообщении.

При этом в Посольстве США в Украине призывают американских граждан быть осторожными и быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

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В частности, рекомендуют заранее определиться с убежищами в случае воздушной тревоги. Также американцев призвали немедленно спрятаться подальше от окон в наиболее защищенном месте в случае угрозы.

Трамп провел разговор с Путиным - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня, 4 июня, поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор длился 1 час 15 минут.

Во время разговора Путин заявил, что "ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Трамп отметил, что они обсудили нападение Украины на "пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон". По его словам, это был хороший разговор, но не тот, который "приведет к немедленному миру".

По его словам, Путин "действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

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