По словам Александра Стубба, вводить их сразу не будут, но все зависит от России.

США сейчас находятся в процессе разработки новых санкций против России на тот случай, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня в Украине или в случае его нарушения, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он сделал это сразу же после 7-часовой встречи с Трампом. "И в ближайшее время он предложит это с поддержкой пятидесяти сенаторов в Соединенных Штатах", - сказал Стубб на пресс-конференции в Лондоне, передает Yle.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что 20 апреля — удачная дата для начала полного прекращения огня без каких-либо условий, так как Трамп в этот момент будет находиться у власти 3 месяца.

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Терпение Трампа, по его словам, иссякает.

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия", – отметил Стубб.

Другие новости о политике Трампа по отношению к РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп прокомментировал российские атаки "шахедов" по Украине. Президент США отметил, что получает об этом отчеты, но после этого переключился на Иран.

Кроме того, Трамп заявил, что очень зол на Путина и пригрозил усилить давление на РФ. "Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - сказал он.

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