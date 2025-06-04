Впоследствии они и вовсе находились там на складах без охраны.

Одна частная компания получила заказ на транспортировку зенитных систем в Украину. Однако по пока неясным причинам она этого не сделала. Вместо этого оборудование было размещено на складах недалеко от границы.

Как стало известно репортёру RMF FM Кшиштофу Засаде, эта территория какое-то время охранялась, но затем оружие фактически осталось без присмотра.

Сообщается, что вооружение не принадлежит польской армии и не числится за государственными службами. Оно должно было быть коммерчески доставлено украинской армии частной компанией. Прокуратура Перемышля ведёт расследование.

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"Информируем, что найденные в населённом пункте Лашки на Подкарпатье контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска Польского", — говорится в заявлении Минобороны Польши. Силовики обеспечили охрану оружия, оставленного без присмотра в ангаре на аэродроме в Подкарпатье.

Другие новости об вооружении для ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, может ли Германия передать Украине больше систем Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус ответил "четко", что хоть Украина и нуждается в укреплении собственной противовоздушной обороны (ПВО), Германия не в состоянии дат

Кроме того, известно, что РФ взломала тысячи камер, чтобы шпионить за поставками оружия Украине. Это произошло в разных, но ключевых местах, включая пограничные переходы, железнодорожные станции, военные объекты и так далее.

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