По его словам, разговор с Путиным "был хорошим, но он не приведет к немедленному миру".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным: разговор длился 1 час 15 минут.

Позже Трамп удалил свой пост в Truth Social о телефонном разговоре с Путиным.

Во время разговора Путин заявил, что "ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

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"Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, Путин "действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

"Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении", - добавил Трамп.

Атака на аэродромы РФ

1 июня, в ходе операции "Паутина" были уничтожены и повреждены более 40 самолетов ВС РФ на дальних тыловых аэродромах. Украина поразила стратегические бомбардировщики, самолеты радиолокационной разведки и транспортные самолеты.

Издание The New York Times со ссылкой на чиновников США писало, что Россия готовит серьезный ответный удар по Украине после масштабной атаки дронов по российским авиабазам.

"Американская разведка пока не определила, какие именно удары Россия нанесет, но официальные лица полагают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - отмечало издание.

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