Всего будет передано около сотни плавсредств различных типов.

Нидерланды, которые недавно передали Украине партию истребителей, выделяют новый пакет военной помощи на общую сумму в 400 млн евро. Пакет в частности включает военные корабли, катера и морские беспилотники. Как пишет "Европейская правда", об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"На сегодняшнюю Контактную группу я объявляю о новом пакете поддержки (Украины) в размере 400 миллионов евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть широкий спектр из более 100 судов", - сообщил министр.

По его словам, в этом пакете Украина также получит более 50 морских дронов, а также другие системы вооружения, военные материалы. Часть пакета - это финансирование программ обучения украинских специалистов.

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"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - подчеркнул Брекельманс.

Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина получили разрешение на подключение к цифровой платформе обмена оперативными военными данными, которой пользуются страны НАТО. В частности к системе могут подключиться украинские истребители западного производства F-16 и Mirage 2000, а также системы ПВО Patriot.

Также мы рассказывали, что Германия намерена финансировать производство дальнобойного оружия непосредственно в Украине, в частности дронов.

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