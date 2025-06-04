Российский диктатор похвастался потерями Украины и захватами украинских территорий.

Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии на фронте и о личной встрече. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с правительством.

В частности он заявил, что украинские власти якобы перешли "к организации террористических актов" на фоне "огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения". В этом контексте Путин в частности упомянул обрушения мостов в Брянской и Курской области, которые российские силовики то называли терактами, то отзывали свое заявление, то снова заявляли о терактах.

"Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами," – заявил диктатор страны-террориста.

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Объясняя свое нежелание прекращать боевые действия на 30 дней, Путин заявил, что перемирие будет использовано "для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов".

Примечательно, что обвиняя Украину в терроризме, Путин ссылался только на инцидент с мостами в прифронтовых регионах РФ, но умолчал, например, об ударе по аэродромам, которые ранее в Минобороны РФ назвали актом терроризма.

Переговоры о мире с РФ

Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила России прекращение огня как минимум до того момента, пока не состоится личная встреча лидеров обеих государств. При этом он выразил уверенность, что россияне не готовы к прекращению огня.

В то же время, комментируя текст российского меморандума об условиях мира, Зеленский назвал его "ультматумом", который никто не будет серьезно воспринимать.

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