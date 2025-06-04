В МИД объяснили, почему Стамбульские переговоры в нынешнем виде не имеют смысла

Россия настроена категорически против любого перемирия и решительно саботирует реальные переговоры об установлении полноценного мира. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который входил в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

"Они категорически против безусловного перемирия. И, по сути, то, что они озвучивают, ничем не отличается от тех кандовых нарративов, тех ультимативных требований, которые мы слышали много раз со стороны России. Российская делегация не имеет указаний достичь прогресса по установлению мира", - заявил он.

По мнению Кислицы, единственная директива, которую получила российская переговорная делегация - сделать все возможное, чтобы сдержать новую волну западных санкций против России.

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Категорическое нежелание Кремля привлекать США и Европу к прямым переговорам между украинской и российской делегациями Кислица тоже считает частью их стратегии.

"Вести серьезные разговоры о прекращении огня, или о гарантиях безопасности без Соединенных Штатов и европейцев - это бесперспективно. Военно-политические, финансовые и другие факторы указывают на то, что без реального привлечения США и европейцев, решить крупнейший конфликт на европейском континенте невозможно", - убежден украинский дипломат.

Мирные переговоры с РФ: последние новости

Как писал УНИАН, Россия привезла на переговоры в Стамбул свой "меморандум" об условиях временного перемирия и дальнейшего заключения мира. В целом это перечень требований о разоружении Украины и ее отказ от собственных территорий, внутреннего политического суверенитета и любых претензий к России.

Президент Владимир Зеленский назвал этот меморандум "ультиматумом". Вместо этого он предложил безусловное прекращение огня до того момента, когда состоится встреча лидеров Украины и России. Путин в грубой форме отверг предложение.

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