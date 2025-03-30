Американцы даже ставили 50% на то, что это может произойти.

Российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить их продвижение через Днепр. Об этом стало известно из перехвата разговора американской стороной.

До этого момента разведка США оценивала вероятность такого исхода в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50 процентов, пишет The New York Times.

При этом США продолжали помогать Украине с разведданными, настаивая на продолжении наступления на юге. СМИ пишет, что в то же время советники Джо Байдена задавались вопросом, не надавить ли им на ВСУ, чтобы они "замедлили" свое продвижение.

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Кроме того, в материале говорится, что именно тогда украинские военнослужащие имели шанс нанести по России "критический удар". Был освобожден Херсон и весь правый берег Херсонщины. А вот дальнейшее наступление остановилось якобы из-за "недостатка боеприпасов".

Другие новости о войне в Украине из материала NYT

Ранее УНИАН сообщал, что контрнаступление 2023 года провалилось, когда Киев отошел от первоначального плана. Американцы настаивали на необходимости сосредоточить все силы на одном направлении, чтобы нанести мощный удар, который россияне не удержат. Таким был первоначальный план, который вроде бы и был согласован.

Но впоследствии украинское командование решило наступать сразу на трех направлениях, и американцев об этом не предупредили.

Кроме того, NYT рассказал, как готовился удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Летом прошлого года Украина даже провела тайно третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной.

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