Враг теряет десятки единиц техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что ситуация на позициях контролируемая, на определенных направлениях наши воины переходят в контратаки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ситуация на позициях контролируемая. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забытым. Как и не будет забыт каждый убийца... На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает", - отметил Резников.

Тем самым, добавил он, враг пополняет наш "парк" техники.

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что за 10 дней войны в Украине погибли более 11 тысяч оккупантов. Украинские защитники и защитницы стойко удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

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