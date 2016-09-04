Разведка назвала имена полусотни российских офицеров, которые воюют за боевиков на Донбассе (фото)

Украинская разведка установила личности офицеров из 5 отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса Донецка Центра территориальных войск в Новочеркасске Южного военного округа (Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации.

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Согласно сообщению, эти российские военные непосредственно руководят подготовкой и ведением боевых действий на Волновахском направлении, которые направлены на срыв Минских договоренностей и уничтожение гражданской инфраструктуры Донбасса.

Разведка установила, что 9 июня 2016 года танковое подразделение 5 омсбр обстреляло н.п.Новотроицкое и вызвало пожары и разрушение гражданских домов. В составе 1-го танкового батальона бригады идентифицированы 18 офицеров.

Кроме того, 15 августа подразделение 1 мотострелкового батальона бригады на БМП-2 попыталось осуществить штурм с выдвижением в нейтральную зону вблизи Новогнатовки.

Через две недели, 30 августа, подразделения 2 мотострелкового батальона бригады обстреляли н.п.Таранчук с комплексным использованием огневых средств, в том числе зенитных установок на автомобилях, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

В составе управления и штаба бригады установили личности 15 офицеров, в составе 1-го и 2-го мотострелковых батальонов – 17 человек.