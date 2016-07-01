Под Новогнатовкой военные захватили у диверсантов амуницию ВС РФ (фото, видео)
В зоне АТО под Новогнатовкой Волновахского района военные захватили у диверсантов амуницию и снаряжение ВС РФ.
Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Российская Федерация осуществляет оснащения диверсантов, которые действуют на Востоке нашего государства. Так, 29 мая захвачено снаряжение и амуниция российского производства одной из диверсионных групп, которая действовала в районе Новогнатовки Волновахского района", - сказал он.
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Скибицкий отметил, что захваченное силами АТО оснащение производится в России и находится на вооружении исключительно в РФ.
Как сообщал УНИАН, каждый день разведка фиксирует переброску Россией боевой техники на оккупированные территории Украины.