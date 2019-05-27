Ролан Гаррос: украинка Ястремская не смогла пробиться во второй круг
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции.
На старте турнира Ястремская, которая в обновленном рейтинге WTA установила личный рекорд, поднявшись на 32-е место, проиграла испанке Карле Суарес Наварро (№29 в мировой классификации).
Читайте такжеУкраинка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере, одержав невероятную победу в Страсбурге (видео)
Ястремская выиграла у соперницы первый сет, но затем не реализовала двойной скрытый матчбол во второй партии. В итоге во втором сете все решилось на тайбрэйке, который испанская теннисистка выиграла "под ноль".
На третий сет у Ястремской, которая только 25 мая выиграла турнир в Страсбурге, сил не хватило. Украинка по ходу матча пользовалась помощью физиотерапевта и в третьем сете не смогла взять ни одного гейма.
Итоговый счет - 6:2, 6:7, 0:6 в пользу Суарес Наварро.
Отметим, что Ястремская дебютировала в основной сетке Ролан Гаррос.
Как сообщал УНИАН, ранее во второй круг Ролан Гаррос удалось пробиться сразу двум украинкам.