цей матеріал доступний українською

Украинские теннисистки Свитолина и Козлова с побед стартовали на Ролан Гаррос

20:01, 26 мая 2019
Другое
131 0
Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс / фото: WTA

Первая ракетка Украины Свитолина на старте турнира обыграла американку Винус Вильямс, которая на данный момент является 52-й ракеткой мира. 

Читайте такжеСногсшибательная Свитолина в прозрачном платье посетила вечеринку в Каннах (фото)

Для победы Свитолиной понадобилось два сета - 6:3, 6:3. Матч длился 1 час и 13 минут.

Отметим, что лучшая теннисистка Украины прервала серию из четырех поражений подряд.

Козлова в первом круге встречалась с американкой Бернардой Перой (№83 в рейтинге WTA) и одержала победу в двух сетах - 6:2, 7:6 (5).

Во втором круге на Ролан Гаррос состоится украинское дерби - Свитолина и Козлова сыграют друг против друга.

УНИАН также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Ролан Гаррос#Катерина Козлова#Элина Свитолина