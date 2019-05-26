Украинские теннисистки Свитолина и Козлова с побед стартовали на Ролан Гаррос

Украинки пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова успешно стартовали на турнире серии "Большого шлема" Ролан Гаррос.

Первая ракетка Украины Свитолина на старте турнира обыграла американку Винус Вильямс, которая на данный момент является 52-й ракеткой мира.

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Для победы Свитолиной понадобилось два сета - 6:3, 6:3. Матч длился 1 час и 13 минут.

Отметим, что лучшая теннисистка Украины прервала серию из четырех поражений подряд.

Козлова в первом круге встречалась с американкой Бернардой Перой (№83 в рейтинге WTA) и одержала победу в двух сетах - 6:2, 7:6 (5).

Во втором круге на Ролан Гаррос состоится украинское дерби - Свитолина и Козлова сыграют друг против друга.

УНИАН также сообщал о том, что украинка Даяна Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере.