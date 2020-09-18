Медработники психбольницы перекрыли трассу международного значения из-за задолженности по выплате заработной платы.

В Житомирской области медработники коммунального некоммерческого предприятия «Областной медицинский центр психического здоровья» перекрывали международную трассу «Могилев-Подольский - Житомир - Выступовичи» из-за задолженности по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, работники медучреждения начали акцию протеста в 09:00 на трассе в селе Заричаны, что рядом с Житомиром. В частности, около полусотни человек ходили по нерегулируемому пешеходному переходу.

В комментарии УНИАН работники психбольницы рассказали, что с июля им перестали выплачивать отпускные и оздоровительные, также они до сих пор не получили зарплату за август.

"В зарплатных распечатках за июль даже пункт об оздоровительных исчез. Руководство нашего медучреждения начало «давить» на людей, угрожая увольнением. Но сегодня к нам приехал директор, сказал, что до вторника (22 сентября – УНИАН) должен быть подписан необходимый пакет документов на дополнительное финансирование. Отметил, что об угрозах ничего не знает и не имеет к этому отношения. Если до указанного числа ничего сделано не будет, мы нанимаем автобус и в среду (23 сентября - УНИАН) едем в Киев», - рассказала участница акции Виктория Корытко.

Пока медработники митинговали, за полтора часа на трассе образовалась пробка из более чем сотни автомобилей. Разъяренные водители набрасывались на участников акции.

«Мы пропускали «скорые» и автомобили с маленькими детьми, а также автобусы, которые ехали на дальнее расстояние. Однако, были и такие водители, которые выходили к нам драться. Кто-то даже плакат нам разорвал", - заявила участница акции.

В свою очередь пресс-секретарь председателя Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник рассказал, что все вопросы будут решены с руководителем управления здравоохранения ОГА.

«Диалог с митингующими был. После обеда инициативная группа соберется у Николая Суслика (руководитель управления здравоохранения Житомирской ОГА – УНИАН). Вопрос будет решен", - резюмировал Мельник.

По состоянию на 10:30 международная трасса М-21 была разблокирована.

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Автор: УНИАН