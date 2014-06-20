Русские Львова бросили к генконсульству запятнаннный красной краской флаг

Участники протеста держали в руках украинские флаги, желтые шарики с нарисованным трезубцем и плакаты с надписями на русском языке: «Путин, ты испортил мне детство», «Путин, не забирай у нас детство», «Я - россиянин и моя семья Украина», «Русский мир - это война», сообщает радио "Свобода".

«Я родился во Львове, здесь ходил в школу, моя мама из России. Мы представляем этнических русских и это консульство должно защищать нас. Мы говорим им, что мы не бандиты и не бандеровцы. Россия - агрессор, пришла в мою страну, проливать кровь граждан Украины. По российскому телевидению говорят, что нас, россиян во Львове, убивают молотками. А мы говорим, что завтра готовы защищать Украину и своих детей и брать в руки оружие против российских военных», - подчеркнул Сергей Костенко, один из участников митинга.

Участники акции обмазали красной краской российский флаг, а также обрисовали детские игрушки, которые дети бросили под ворота на территорию генконсульства России во Львове. Никто из сотрудников консульства к россиянам Львова не вышел.