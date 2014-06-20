СМИ: В Запорожском национальном университете ликвидируют кафедру украинского языка

Сотрудникам разослали предупреждение, что с 31 августа они уволены. Таким сообщением поделилась доцент кафедры Светлана Саблина, пишет Gazeta.ua.

Вот такое "письмо счастья" получила сегодня. Шок. Ярость. И 23 года работы коту под хвост...." - написала она в соцсети.

В сообщениях написано: "Администрация ЗНУ предупреждает, что согласно приказу № 269 от 28.052014 г. кафедру украинского языка будет ликвидирована, Ваша должность будет сокращена 31.08.2014 г. и Вы будете уволены по п. 1 ст. 40 Кзот Украины, в связи с сокращением штата работников. Ректор М.О.Фролов"

Читайте такжеКрымчане защищают единственную в Симферополе украинскую школуВ ответ на расспросы людей Саблина объяснила, что украинский язык не выбрасывают из университета, а планируют включить ее в кафедру славянского языкознания:

"Является реорганизация, а является ликвидация. Формулировка нас всех убивает. Пришло всем. Всех увольняют, тогда написали заявление до заключения контракта. Объясняют, что будет реорганизация, и кафедра будет называться совсем смешно "украинского языка и славянского языкознания". Получается, украинский уже не славянский".