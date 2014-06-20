Дончанка обнаружила в багажнике припаркованного автомобиля избитого мужчину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Cогласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Куйбышевский райотдел милиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что возле дома по ул. Нижнеангарская находится автомобиль «Опель», в багажнике которого лежит мужчина. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность потерпевшего: им оказался 32-летний житель Донецка. Мужчина был срочно доставлен в больницу, так как находился в тяжелом состоянии, опросить его не представилось возможным.

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Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, перелом лицевого скелета, ушибленные раны головы.

Предварительная проверка проводилась по ч.1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение), в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.146 УК Украины (похищение человека). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.