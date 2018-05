Главную награду Берлинале получил фильм "Поза эмбриона"

«Золотого медведя», главную награду 63-го Международного кинофестиваля, церемония закрытия которого прошла в субботу в Берлине, получила румынская социальная драма ”Поза эмбриона” (Child`s pose) режиссера Калин Питер Нецер (Calin Peter Netzer).

Как передает РИА Новости, лента рассказывает о деспотичной матери, которая пытается «отмазать» своего сына от тюрьмы: тот, превысив скорость, задавил на дороге маленького мальчика. Сын уже не молод, пытается жить своей жизнью и кричит на мать за то, что та слишком сильно его контролирует. Однако сам не может признать своей трагической ошибки и прийти к родителям мальчика, чтобы просто посмотреть в глаза людям, потерявшим своего ребенка.

Накануне картина также получила приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ (FIPRESSI).

В этом году на главный приз кинофестиваля претендовали 19 картин.

Обладателем Гран-при жюри 63-го международного кинофестиваля стала документальная драма Даниса Тановича «Случай из жизни сборщика железа» (An Episode in the Life of an Iron Picker).

Фильм рассказывает о цыганской паре Сенаде и Назифе (Сенада Алиманович и Назиф Мужич запечатлели на камеру свою собственную жизнь). Они живут вместе с двумя маленькими дочками на окраине Боснии и Герцеговины. Деньги на содержание семьи Назиф зарабатывает тем, что собирает вместе со своими соседями металлолом - в основном, они сдают скупщикам железа старые, уже никому не нужные машины. Сенада занимается домашним хозяйством, но однажды почувствует сильную боль в животе. Врачи скажут, что нужна операция, а так как у цыганской семьи нет страховки, за операцию необходимо заплатить. И Назифу придется искать пути решения этой ситуации.

Международный кинофестиваль проходит в Берлине с 7 по 17 февраля. В этом году на главный приз претендовали 19 картин. Жюри основного конкурса возглавил известный гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай.