В Харьковской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в лесопарке, возле Мемориала Славы состоялось торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Память воинов Великой Отечественной почтили руководители области, представители ветеранских и общественных организаций, харьковчане. После возложения цветов прозвучал салют из стрелкового оружия и был отслужен молебен в память павших героев.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ и заместитель председателя областного совета Марина ВИШНЕВСКАЯ возложили цветы к Мемориалу в Дробицком Яру и Мемориалу «Высота маршала Конева» в селе Солоницовка Дергачевского района.

Выступая у Мемориала «Высота маршала Конева», В.БАБАЕВ призвал сограждан “никогда не забывать того, какой огромной ценой далась нашему народу победа над фашизмом”.

По сообщению пресс-службы, на Площади Свободы в центре Харькова состоялось театрализованное представление “Победу празднует народ”. Вечером в Украинском культурном центре пройдет праздничный концерт “Музыкальное поздравление ветеранам, а на Площади Свободы состоится театрализованное представление “Салют, Победа!”.