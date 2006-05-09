УАПЦ отмечает 9 мая

В день окончания Второй мировой войны клир и миряне Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви, по традиции, посетили могилы погибших во время Второй мировой войны, которые вели борьбу с нацизмом в рядах Войска Польского, Красной Армии, Украинской Повстанческой Армии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре консистории Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ, день памяти жертв Второй мировой войны, начался заупокойной Службой божьей, которую архиепископ Харьковский и Полтавский Игорь (ИСИЧЕНКО) отслужил в Свято-Дмитриевском храме г.Харькова. В проповеди владыка отметил, что вспоминаются в этот день не «армии или идеологии, а ушедшие люди, причиной смерти которых в конечном итоге было человеконенавистническое безбожное учение, возобладавшее в Советском Союзе и нацистской Германии». Владыка отметил, что “лишь одна армия защищала интересы украинцев – Украинская Повстанческая Армия. Но восточным украинцам не следует стесняться родственников и земляков, которые носили мундиры советских воинов”. “Наши отцы и деды, - подчеркнул архиепископ, - шли на борьбу за родную землю, за свою семью, а не за призрачные идеи господствующих режимов. И военное лихолетье помогло им избавиться от остатков мифов, навязываемых большевиками”.

После Службы божьей архиепископ Игорь, канцлер епархии протоиерей Виталий ЗУБАК, председатель Харьковского краевого братства апостола Андрея Первозванного Вадим ПРИХОДЧЕНКО, представители церковных общин и братства посетили мемориал воинам Войска Польского, погибшим в советских концлагерях, и мемориал воинам Советской Армии в Лесопарке. Были отслужена панихиды и возложены цветы к солдатским могилам. Мемориальную акцию Харьковско-Полтавской епархии впервые активно поддержали областные организации Христианско-демократического Союза и Украинской народной партии.