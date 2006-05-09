Во Львовской области в День Победы перезахоронят неизвестных солдат

В День Победы во Львовской области перезахоронят тела двадцати шести советских солдат, которые погибли в 1941-м году в боях под Львовом. Останки нашли члены Общества поиска жертв войны «Память», сообщает «Немецкая волна».

Председатель общества «Память» Ярослав ОНИЩУК отметил, что таких советских захоронений, которые обнаружены в селах Золочевского района Львовской области, есть очень много. До 90-х годов ими почти никто не занимался, а могилами немецких солдат и подавно: «Я думаю, что немецких захоронений есть тысячи. Только в «Бродовском котле» есть тысячи останков не захороненных. Здесь работы не на один год». Небольшие могилы в лесах часто подвергаются разграблению так называемых «черных» археологов, которые подбирают все, что можно выгодно продать коллекционерам: каски, медали, личные вещи покойников, говорит Я.ОНИЩУК. Общество, по его словам, проводит поиски лишь советских солдат, но случаются и немецкие. В таких случаях перезахоронением этих могил уже занимается немецкий союз, перевозя останки на Мемориал немецким воинам, что в Жовковском районе. Я.ОНИЩУК также отметил, что “Память” намерена инициировать подписание соглашения с немецким союзом о взаимодействии в поисковых и эксгумационных работах.