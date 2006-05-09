В Донецке - митинг, концерт и парашютный десант

В Донецке, в парке Ленинского комсомола, у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", прошел многотысячный митинг, посвящённый 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передаект корреспондент УНИАН, сегодняшнее празднование Дня Победы в Донецке началось в 10 ч. торжественным шествием ветеранов войны, горожан и жителей области к мемориалу. В митинге у Вечного огня приняли участие руководство Донецка и области.

В программу митинга вошло также театрализованное представление и высадка парашютистов у мемориала.

Праздничному настроению донетчан не помешала пасмурная и холодная погода (в Донецке - только 12 градусов тепла).

Кроме того, ветеранов ждёт сегодня праздничная концертная программа, которая с 16 до 21 ч. пройдет на главной площади Донецка.