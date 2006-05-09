Командующие ВМС Украины и ЧФ РФ вместе поздравили участников парада

В Севастополе на площади Нахимова начались основные мероприятия по празднованию 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны и 62-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, командующий Военно-Морскими силами Украины контр-адмирал Игорь ТЕНЮХ и командующий Черноморским флотом Российской Федерации адмирал Александр ТАТАРИНОВ, приняв доклады командующих парадом капитана 1 ранга Николая КУЛИША и контр-адмирала Юрия ХАЛАЙЧЕВА, вместе поздравили участников парада - ветеранов войны и подразделения гарнизона. После этого они поднялись на трибуну, с которой участников парада, его многочисленных зрителей поздравили временно исполняющий обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ (председатель горгосадминистрации Сергей ИВАНОВ уже более двух недель находится на стационарном лечении - УНИАН), и председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

«Марш победителей» начался торжественным прохождением по проспекту Нахимова ветеранов войны. Первую колонну, держа в руках боевой флаг 1-го Гвардейского зенитно-ракетного Севастопольского полка, возглавил Герой Советского Союза генерал-майор авиации Виктор КОЛЯДИН. Впервые среди колонн ветеранов Вооруженных Сил прошла колонна ветеранов Военно-Морских Сил Украины, которую возглавил вице-адмирал в отставке Николай КЛИТНЫЙ. За ветеранами торжественным маршем пройдут около 1 тысячи украинских и российских военнослужащих.