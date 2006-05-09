В Киеве проходят торжества к Дню Победы

В городе-герое Киеве начались торжественные церемонии возложения венков к памятникам героям Великой Отечественной войны. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, делегации ветеранов, военнослужащие вооруженных сил страны положили живые цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы на Днепровской круче.

Главная улица города - Крещатик готова к праздничному шествию и военному параду. Колонну ветеранов возглавит глава государства. Затем торжества перенесутся к мемориальному комплексу "Национальный музей истории Великой Отечественной войны".

Киев в первый же день войны был подвергнут массированной бомбардировке фашистской авиацией. Десятки тысяч киевлян ушли по мобилизации в Советскую армию. В самом городе к середине июля 1941 года было создано 13 истребительных батальонов и 19 отрядов народного ополчения, а вокруг Киева 160 тыс граждан строили оборонительные сооружения.

Вместе с советскими войсками они 72 дня героически обороняли город, у стен которого гитлеровцы потеряли до 100 тыс человек. Во время оккупации фашисты истребили более 200 тысяч жителей Киева, еще около сотни тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию.

Городу был нанесен огромный ущерб - разрушено и уничтожено свыше 800 заводов и фабрик, 940 общественных зданий, 40 процентов всей жилой площади, в руины превратился Крещатик. К моменту освобождения Киева в ноябре 1943 года в нем оставалось 176 тысяч жителей - пятая часть довоенного населения города.

В ожесточенных боях за Киев, продолжавшихся около полутора месяцев, и при форсировании Днепра погибли более 400 тысяч советских солдат и офицеров.