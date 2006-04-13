В 2005 Украина строила для богатых

Около 56% общей площади жилья, сданного в эксплуатацию в 2005 году, приходилось на одно-двухэтажные дома. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

По данным Минэкономики, в частности, из 7 млн. 815,9 тыс. кв. м общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году, на одно-двухэтажные дома приходилось 4 млн. 376,9 тыс. кв. м.

Доля 9-15-ти этажных жилых домов составила 18% или 1 млн. 406,9 тыс. кв. м, 3-8-этажных 13% или 1 млн. 16 тыс. кв. м, 16-этажных и выше - также 13%.

Как отметили в Минэкономики, на протяжении последних лет увеличилось строительство 16-ти и выше этажных жилых домов. Так, в 1995 году их доля составляла 2,7% в общем объеме.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, увеличила объемы сдачи в эксплуатацию жилья на 3,3% - с 7 млн. 566 тыс. кв. м до 7 млн. 816 тыс. кв. м. Объемы строительства жилья (жилых домов и общежитий) в Украине в 2004 году возросли на 17,6%.

В 2003 году в Украине были сданы в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 5,9% больше, чем в 2002 году.

Начиная с 1980 года, максимальное количество жилья в Украине было сдано в 1987 году - 21,3 млн. кв. м, потом до 2001 года наблюдался спад.