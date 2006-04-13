Украинцы разкупили все путевки на майские праздники

Майские праздники подорвали цены на туристические путевки. Они увеличились на 10%. В турфирмах очереди, такого не наблюдали уже несколько лет. Бронировать места украинцы начали еще два месяца назад. Самый больший спрос на Европу, а Египет и Турция аутсайдеры – приелись.

В туристических компаниях настоящий ажиотаж. Количество желающих взять путевку на отдых за границу во время майских праздников в некоторых туркомпаниях увеличилось в три раза. Если в прошлом году некоторые группы в Европу вообще оставались несформированными, то сейчас турфирмы набирали дополнительные.

Игорь Захарченко, директор туристического агентства: "Те, кто собирается поехать на майские праздники, они должны были обратиться в турагентство 2 месяцы назад, так как сейчас большинство туристических поездок выкуплены и распроданы. Может безвизовые страны, кто-то отказался, например".

В менее известных компаниях спрос тоже увеличился по сравнению с прошлым годом, однако свободные места еще можно найти. Популярнейшее направление на майские праздники – Европа, город - Париж. Автобусный тур туда через всю Европу стоит от 600 евро. Самое дешевое путешествие - на автобусе в Венгрию, отдать придется около 130. Еще один европейский хит сезона – Прибалтика. Места раскупили уже давно. А вот в когда-то модные Турцию и Египет спрос невысокий - приелись.

Наталья Барсукова, директор туристического агентства: "Кого-то интересует солнце, и что касается нашей компании, тогда выбирают Канары. Если экскурсионные программы – Испания, Италия. Там программы на воскресенье, в как раз человек вкладывается в это время".

Путевки подорожали на 10%. Как говорят туроператоры, европейские отели немного подняли цены, но после праздников они снова поползут вниз.

ICTV