Авария на проспекте Победы в Киеве: есть жертвы

Сегодня около 5-ти часов утра в Киеве на проспекте Победы (недалеко от ст. м. Берестейская) столкнулись автомобили "Мерседес G-500" и "Жигули". В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир отечественного авто.

Как сообщает корреспондент Magnolia-TV.comс места события, водитель джипа получил травмы и был госпитализирован каретой "скорой" помощи. Обстоятельства ДТП и виновника происшествия выяснит следствие