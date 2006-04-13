После прививки Манту опять заболели дети

В Винницкую центральную районную больницу и Винницкую областную детскую больницу для обследования госпитализированы 35 детей из с. Мизяковские Хутора Винницкого района, которые жаловались на плохое самочувствие после проведения в школе туберкулинодиагностики (был вакцинирован 93 школьник).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни - легкой степени тяжести.

На территории села, где проводилась вакцинация школьников туберкулином, специалистами областного управления здравоохранения проводится медицинское расследование.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.