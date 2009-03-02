В Херсонской области украли три электроопоры, обесточив село
09:39, 02 марта 2009Общество
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Милиция проводит расследование
В Чаплинском районе Херсонской области на линии электропередач неизвестными похищены три электроопоры, обеспечивавшие электроснабжение ближайшего населенного пункта.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел в области.
Районная милиция проводит расследование кражи и поиск украденных опор, добавили в пресс-службе.
Областная милиция констатирует, что с ухудшением экономической ситуации в области участились случаи краж металла, в частности, цветных металлов, используемых в оборудовании для электроснабжения.
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